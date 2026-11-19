La sosta di novembre chiude il sipario lasciando in dote a Paolo Vanoli un quadro fatto di luci e ombre. Da oggi il tecnico della Fiorentina può finalmente lavorare con l'intero organico a disposizione, preparando con maggiore margine rispetto ad ottobre la trasferta di campionato in programma lunedì sera a Monza. Come evidenziato da la Repubblica Firenze, le risposte arrivate dalle Nazionali disegnano una mappa netta tra chi rientra carico d'entusiasmo e chi invece deve fare i conti con dubbi fisici o cali di fiducia.

Mastantuono e Oulai trascinano l'entusiasmo, Njie con un fastidio

Mastantuono era il più giovane in campo. È uno dei ragazzi che dobbiamo accompagnare nella crescita senza bruciare le tappe. Credo abbia bisogno di tranquillità e sostegno nel suo percorso. Sono sicuro che diventerà un grande giocatore, come gli altri. Per questo è importante evitare soprannomi e paragoni che potrebbero danneggiarlo.

Sul versante delle note liete spicca. Dopo aver osservato dalla panchina il ko con l'Uruguay - primo impegno della Selección dopo l'addio di Lionel Messi - l'argentino, firmando una doppietta pesante. Una prova che ha riacceso i riflettori su di lui, spingendo Lionel Scaloni a predicare calma:

Segnali incoraggianti arrivano anche da Christ Inao Oulai, andato a segno martedì con la Costa d'Avorio contro il Gambia nel recupero per il pareggio, grazie a un'azione personale chiusa con un tiro a giro all'angolino. Accanto alla qualità, alla personalità e alla visione di gioco, il centrocampista ha però mostrato anche il lato più spigoloso del proprio carattere, restando coinvolto in un parapiglia con l'ex Bologna Musa Barrow.

Sensazioni contrastanti per Alieu Njie: dopo la panchina contro la Bosnia, l'esterno ha esordito con la Svezia maggiore contro la Polonia, risultando decisivo nell'azione del gol di Viktor Gyökeres prima di fermarsi per un problema fisico. Il giocatore ha provato a rassicurare tutti nel dopogara ("Non è nulla di grave, lavoro per esserci alla ripresa con la Fiorentina"), ma lo staff medico gigliato effettuerà gli accertamenti del caso senza forzare (LE UTLIME).

Fagioli, Dragusin e Beto restano all'asciutto; rientri e assenze verso Monza

Più complicato il rientro per altri tre elementi.ha faticato nel doppio impegno della Romania (una vittoria e una sconfitta), confermando le difficoltà attraversate in questa prima parte di stagione., dopo la panchina nel successo sull'Italia contro la Francia, ha pagato la prova opaca degli azzurri in Belgio; già escluso dall'undici titolare contro la Juventus prima della sosta, rischia di partire dietro anche a Monza complice lo stato di forma di Oulai. Resta a secco di reti, incapace di sbloccarsi neppure nelle due sfide vinte dalla Guinea-Bissau contro il Madagascar.

Cher Ndour, rientrato in anticipo dal ritiro dell'Under 21 per un lieve fastidio alla caviglia, ha già ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo e sarà regolarmente a disposizione. Contro il Monza Vanoli riabbraccia anche Ranieri - già tornato tra i convocati contro la Juve - e Atta, finalmente pronto a lasciarsi alle spalle un lungo stop. Resta invece indisponibile Pongracic.