Rallenta la pista turca per Mandragora? TS: “Frendrup nel mirino del Besiktas”

Nei giorni scorsi il nome di Rolando Mandragora era stato accostato al Besiktas , ma dalla Turchia potrebbe arrivare una svolta diversa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club di Istanbul avrebbe messo nel mirino Morten Frendrup del Genoa , individuato come possibile erede di Wilfried Ndidi , tentato dalle ricche offerte della Saudi Pro League.

Il centrocampista danese, arrivato in rossoblù nel gennaio 2022, rappresenta uno dei pezzi pregiati della rosa del Genoa. La società ligure valuta il giocatore almeno 20 milioni di euro: una cifra superiore ai 15 milioni più bonus offerti la scorsa estate da un club spagnolo e rispediti al mittente dal ceo Blazquez. Nel frattempo Frendrup si è confermato uno dei punti fermi della mediana, prima con Patrick Vieira e poi con Daniele De Rossi, attirando anche l'interesse della Roma.