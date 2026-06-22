Nei giorni scorsi il nome di Rolando Mandragora era stato accostato al Besiktas, ma dalla Turchia potrebbe arrivare una svolta diversa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club di Istanbul avrebbe messo nel mirino Morten Frendrup del Genoa, individuato come possibile erede di Wilfried Ndidi, tentato dalle ricche offerte della Saudi Pro League.
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Rallenta la pista turca per Mandragora? TS: “Frendrup nel mirino del Besiktas”
Il centrocampista danese, arrivato in rossoblù nel gennaio 2022, rappresenta uno dei pezzi pregiati della rosa del Genoa. La società ligure valuta il giocatore almeno 20 milioni di euro: una cifra superiore ai 15 milioni più bonus offerti la scorsa estate da un club spagnolo e rispediti al mittente dal ceo Blazquez. Nel frattempo Frendrup si è confermato uno dei punti fermi della mediana, prima con Patrick Vieira e poi con Daniele De Rossi, attirando anche l'interesse della Roma.
Il giocatore non ha mai manifestato la volontà di lasciare Genova, pur essendo affascinato da una possibile esperienza all'estero, soprattutto in Premier League. Il Genoa, impegnato a trovare il giusto equilibrio tra investimenti e riduzione del debito, prenderebbe in considerazione una cessione soltanto di fronte a un'offerta ritenuta adeguata.
L'inserimento deciso del Besiktas su Frendrup potrebbe così rappresentare una frenata alla pista che portava a Rolando Mandragora, accostato nei giorni scorsi al club turco.
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