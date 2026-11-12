Il primo controllo riguarderà Cher Ndour, rientrato in anticipo dal ritiro dell’Under 21 per un problema alla caviglia

Giovanni Zecchi
Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

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La Fiorentina torna oggi al lavoro al Viola Park dopo i tre giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli in seguito al pareggio con la Juventus. La ripresa sarà a ranghi ridotti per l’assenza dei sei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Il tecnico avrà diversi giorni per preparare la trasferta di Monza e valutare i recuperi. Il primo controllo riguarderà Cher Ndour, rientrato in anticipo dal ritiro dell’Under 21 per un problema alla caviglia. Lo staff medico ne monitorerà le condizioni, che al momento non destano particolari preoccupazioni in vista della ripresa del campionato.

Il rientro più atteso è quello di Arthur Atta, assente dal 20 settembre, giorno del pareggio contro il Napoli. Il centrocampista francese è rimasto ai box per quasi due mesi a causa di un problema ai muscoli addominali e negli ultimi giorni ha continuato a lavorare individualmente. Vanoli spera di ritrovarlo presto in gruppo per avere a disposizione una soluzione in più per qualità e dinamismo a centrocampo.

FIORENTINA VS NAPOLI

Servirà più tempo per Marin Pongracic, infortunatosi a San Siro contro l’Inter. Per rivedere il difensore in campo potrebbe essere necessario attendere la fine del mese. Luca Ranieri, già in panchina contro la Juventus, sfrutterà invece la sosta per ritrovare la piena condizione. Lo scrive la Nazione.

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