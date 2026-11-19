Christ Inao Oulai ha segnato il suo primo gol con la nazionale maggiore della Costa d’Avorio con un destro da fuori area in pieno recupero. La rete è valsa il 2-2 contro il Gambia e ha permesso agli ivoriani di conservare il primato nel girone di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Il tiro dalla distanza può diventare una risorsa in più per il ventenne viola. Pochi minuti prima, però, un suo intervento a forbice a centrocampo aveva innescato un parapiglia che ha coinvolto entrambe le panchine. Oulai se l’è cavata senza ammonizione.

Oulai torna oggi al Viola Park ed è leggermente favorito su Fagioli per partire titolare lunedì sera a Monza, come già accaduto contro la Juventus prima della sosta. L’azzurro attraversa un periodo di appannamento e l’ivoriano ha saputo approfittarne. Vanoli ne apprezza l’intensità e da settimane lavora con lui sui tempi dell’aggressione. Da vertice basso, Oulai deve capire quando uscire sul portatore di palla e quando restare a protezione dei difensori. Gestire meglio l’irruenza e dare continuità alle prestazioni saranno i prossimi passi per tenersi il posto.

Franco Mastantuono dovrebbe partire dal primo minuto sulla destra del tridente al Brianteo. Il classe 2007 ha instaurato un buon rapporto con Vanoli ed è tra i pochi viola capaci di saltare l’uomo con regolarità e creare superiorità negli spazi stretti. Qualità preziose contro un Monza che potrebbe concedere poca profondità e lasciare alla Fiorentina l’iniziativa. Il club vorrebbe trattenere l’argentino anche nella prossima stagione, ma il confronto con il Real Madrid è previsto soltanto in estate. Lo scrive la Nazione.