Vanoli sembra orientato a confermare contro l’Inter fino a dieci titolari della partita persa con il Como. Il tecnico vuole dare continuità a un gruppo su cui costruire la propria Fiorentina, valorizzando le discrete risposte nella manovra emerse nell’ultima gara, nonostante le fragilità difensive.

La principale novità dovrebbe essere il passaggio al centrocampo a tre, con una mezzala al posto di Gonçalves. Accanto agli inamovibili Fagioli e Ndour, Brescianini potrebbe superare Oulai, inizialmente favorito ma frenato, come anticipato ieri da VN, da un piccolo problema fisico accusato nella rifinitura.

Con Atta e Ranieri ancora indisponibili, davanti a De Gea sono attesi Jimenez e Viery sulle fasce, con Dragusin e Pongracic al centro. In attacco si va verso la conferma di Mastantuono e Njie ai lati di Pellegrino. Lo scrive la Nazione.