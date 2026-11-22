Paolo Vanoli chiede alla Fiorentina di trasformare i progressi delle ultime settimane in punti. I cinque raccolti in sei partite hanno dato fiducia ai viola, che a Monza cercano un risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione. «Veniamo da un periodo positivo, specie dal punto di vista delle prestazioni. Adesso, però, è il momento di fare punti», ha detto il tecnico. Al Brianteo servirà lo stesso coraggio mostrato contro la Juventus, quando la squadra ha cercato il gol della vittoria fino alla fine, insieme a maggiore rapidità nelle scelte e precisione in difesa. «Dovremo essere bravi a soffrire e stare in partita, sapendo che abbiamo le qualità per far male».

Vanoli ha ritrovato Atta, da reinserire gradualmente dopo due mesi di stop, e Njie, che aveva accusato un problema alla coscia in Nazionale. Ndour tornerà a pieno regime nella rifinitura ed è atteso dal primo minuto. Resta da capire quanto rapidamente la squadra ritroverà il ritmo dopo gli impegni delle Nazionali. La pausa precedente, durata tre settimane, aveva pesato sul piano mentale. Stavolta lo stop è stato più breve, ma Vanoli ha ricordato che per i più giovani può essere difficile ritrovare subito la concentrazione al rientro.

Il tecnico ha difeso Mastantuono dalle voci sulla sua posizione in campo e ha ribadito che anche l’argentino deve contribuire in entrambe le fasi. Ha citato l’esempio di Luis Enrique con Kvaratskhelia, al quale aveva chiesto di partecipare alla fase difensiva per giocare. Per ridurre i gol subiti, Vanoli ha indicato la necessità di lavorare meglio sulla tattica individuale. Alla domanda su quale regalo vorrebbe dal mercato, ha riportato l’attenzione sulla trasferta di domani. «Scelgo senza dubbio la vittoria con il Monza». Lo scrive la Nazione.