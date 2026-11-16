La gestione dei finali è uno dei nodi della Fiorentina di Paolo Vanoli. Nelle prime undici giornate i viola hanno segnato 17 gol, ne hanno subiti 25 e hanno perso 10 punti da situazioni di vantaggio. La squadra è più prolifica tra il 46’ e il 60’, con sei reti, mentre ne ha realizzate soltanto tre dal 76’ in poi, recupero compreso.

Nella ripresa la Fiorentina ha incassato 13 dei 25 gol complessivi. Nei pareggi per 2-2 contro Atalanta e Juventus ha abbassato il baricentro nel finale, un aspetto su cui Vanoli sta lavorando. Nel 4-2-3-1, gli ingressi di Fagioli e Brescianini possono dare equilibrio e qualità al palleggio, aiutando la squadra a restare alta e a giocare nella metà campo avversaria.

Pedro Gonçalves è una delle soluzioni più efficaci a gara in corso. Il portoghese, spesso utilizzato dalla panchina, ha contribuito direttamente a tre reti in 226 minuti, con una media di un gol o un assist ogni 75 minuti. Vanoli può sfruttarne la capacità di incidere anche negli ultimi minuti. Lo scrive la Nazione.