Sembravano già con le valigie pronte e sul punto di partire, invece diversi giocatori sono rimasti alla Fiorentina. A partire da David De Gea che doveva partire per abbassare il monte ingaggi. Lo stesso vale per Marin Pongracic per il quale non ci sono state vere e proprie trattative, ma solo sondaggi sparsi. Con il Frosinone è partito titolare, ma se Viery scalerà le gerarchie, il croato diventerà il vice Dragusin.

Ma il caso più eclatante è quello di Dodò, eterno partente e a tratti un fantasma in campo. Adesso si attende il prolungamento del contratto di un anno in attesa di un addio la prossima estate. Per lui ci sono state offerte da parte di Nottingham e Olympiakos che non sono andate a buon fine.

Infine Nicolò Fagioli: da punto di riferimento della squadra a comprimario. Nessun club si è fatto avanti, adesso dovrà sgomitare per prendersi un posto in mediana. Lo scrive La Nazione.