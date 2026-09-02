Kristian Thorstvedt è stato uno dei principali obiettivi della Fiorentina durante l’estate, ma il centrocampista norvegese non è mai riuscito a trasformarsi in un nuovo giocatore viola. Fabio Grosso lo aveva individuato come profilo ideale per la mediana e già a inizio luglio il club aveva raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, senza però riuscire a trovare l’accordo definitivo con il Sassuolo.

Nelle ultime ore il nome di Thorstvedt è tornato d’attualità. La Fiorentina ha provato a riaprire la trattativa e la cessione di Mandragora al Torino aveva liberato spazio per tentare l’ultimo assalto. I contatti tra le parti sono proseguiti fino alla chiusura del mercato, con Paratici e Goretti che hanno cercato di trovare un punto d’incontro, ma senza riuscire a raggiungere l’intesa decisiva. Lo riporta La Nazione.