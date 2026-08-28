Thorstvedt ha chiesto la cessione al Sassuolo ma per ora il mercato non si sblocca: ecco cosa ne pensa il tecnico neroverde Aquilani
VIDEO - Grosso: "Kean? Vedremo oggi. Ha sempre dato disponibilità, poi ci sono state evoluzioni"
Il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani, alla vigilia della sfida contro il Torino nella seconda giornata di campionato, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole su Kristian Thorstvedt, obiettivo di Fabio Grosso per la sua Fiorentina:
Kristian, finché lo vedo, anche solo che si allena con la maglietta verde, lo prendo in considerazione. Abbiamo già parlato, detto e ridetto, quindi io poi faccio l’allenatore e alleno chi ho in campo, chi è a disposizione e chi mi dimostra che è consapevole e attivo nel voler fare una grande partita. Ha fatto meglio gli ultimi giorni, si è messo a disposizione, quindi ha dato disponibilità a livello fisico e poi l’ho fatto entrare perché è un giocatore importante. Adesso mancano ancora dei giorni, poi quando finirà tutto ci risiederemo e capiremo quello che si vuol fare, sapendo che io poi metto in campo sempre gente molto motivata.
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