La Fiorentina ha speso 130 milioni di euro, bonus esclusi, e ne ha incassati 92 per un saldo negativo di 38 milioni di euro circa. Numeri di una rivoluzione che richiede una precisazione: gli obblighi condizionati di acquisti vengono vengono messi a bilancio solo per il costo del prestito, mentre per le cessioni funziona l'opposto, gli incassi risultano più alti.

L'investimento simbolo è stato quello di Oulai, costato 26 milioni più 4 di bonus. Ma il club ha speso per ogni reparto. L'attacco in particolar modo ha subìto profondi cambiamenti: da Kean e Piccoli a Beto e Pellegrino. Sulle corsie, invece, sono arrivati Njie, Gnonto e Goncalves che si aggiungono a Mastantuono, il volto più luminoso della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.