"Questo è solo l'inizio, siamo tutti sulla stessa barca"
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Attraverso Instagram parla Franco Mastantuono, reduce dall'esordio da titolare con al maglia della Fiorentina:
Dobbiamo migliorare molto, ma con l'impegno ci riusciremo. Questo è solo l'inizio, siamo tutti sulla stessa barca.
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