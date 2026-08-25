"Questo è solo l'inizio, siamo tutti sulla stessa barca"

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK CONFERENZA STAMPA DEL NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA FRANCO MASTANTUONO

VIDEO - Mastantuono: "Ho scelto Firenze per un motivo. Ecco cosa voglio fare"

Attraverso Instagram parla Franco Mastantuono, reduce dall'esordio da titolare con al maglia della Fiorentina:

Dobbiamo migliorare molto, ma con l'impegno ci riusciremo. Questo è solo l'inizio, siamo tutti sulla stessa barca.

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ROMA STADIO OLIMPICO SERIE A ROMA VS FIORENTINA

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