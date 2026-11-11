Alieu Njie si è preso la Fiorentina. L'attaccante svedese è uno dei principali protagonisti della crescita della squadra di Paolo Vanoli, come evidenzia La Nazione, che sottolinea il suo impatto nelle ultime settimane. Tre gol consecutivi contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, accompagnati da due assist: cinque partecipazioni dirette alle reti viola in appena dieci giorni.

A 21 anni, il classe 2005 ha conquistato anche un ruolo centrale nelle rotazioni di Vanoli, che lo aveva già fatto esordire in Serie A ai tempi del Torino. Con 705 minuti disputati è il nono giocatore più utilizzato della rosa. La rete contro i bianconeri gli ha inoltre permesso di entrare in una speciale graduatoria: nell'era dei tre punti soltanto Giampaolo Pazzini e Dusan Vlahovic avevano segnato per tre gare consecutive in Serie A con la maglia viola a un'età inferiore alla sua.

La crescita non è passata inosservata nemmeno in Svezia: il commissario tecnico Potter lo ha convocato per la prima volta in nazionale maggiore. Un riconoscimento importante per un giocatore che, soltanto pochi mesi fa, cercava spazio al Torino.