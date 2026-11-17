Ultimi impegni con le Nazionali per i giocatori della Fiorentina, che da giovedì dovrebbe ritrovare il gruppo al completo al Viola Park in vista della trasferta di lunedì sera a Monza. Radu Dragusin è atteso dalla sfida in Bosnia dopo aver giocato tutti i 90 minuti nel 2-1 della Romania sulla Polonia, nonostante un’ammonizione rimediata dopo appena due minuti. Beto, già titolare con la Guinea-Bissau contro il Madagascar, è candidato a partire dall’inizio anche nel secondo confronto tra le due selezioni.

Alieu Njie, alla prima convocazione con la Svezia maggiore, spera di esordire in Polonia dopo essere rimasto in panchina nel 3-2 sulla Bosnia. Cerca spazio anche Christ Oulai, rimasto inutilizzato nella prima sfida della Costa d’Avorio contro il Gambia, avversario che gli ivoriani ritroveranno oggi. Nella notte italiana Franco Mastantuono affronterà invece il Costa Rica con l’Argentina. Dopo la panchina nell’amichevole con l’Uruguay, il talento viola potrebbe partire titolare. Il confronto con Nico Paz riguarda anche la futura successione a Messi nell’Albiceleste.

Nicolò Fagioli ha già chiuso gli impegni con l’Italia dopo i 45 minuti complicati contro il Belgio ed è atteso oggi al Viola Park. Il centrocampista riprenderà a lavorare con il gruppo di Paolo Vanoli e cercherà di ritrovare continuità alla ripresa del campionato. Lo scrive la Nazione.