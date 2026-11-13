La Fiorentina ha sei giocatori arrivati in prestito, per i quali ha già impegnato 11,2 milioni di euro. I riscatti possono costarne altri 96,5, portando l’investimento complessivo a 107,7 milioni, bonus esclusi. Le prestazioni dei singoli peseranno sulle scelte del club. Tra i giocatori da valutare c’è João Mário, che ha risposto bene al cambio di posizione deciso da Paolo Vanoli e potrebbe così incidere sulla trattativa di giugno.

L’unico riscatto già certo è quello di Alieu Njie, arrivato dal Torino per 4 milioni di euro con obbligo di acquisto a 12 milioni più 4 di bonus. Lo svedese ha segnato tre gol e fornito due assist nelle ultime tre partite, guadagnandosi la convocazione in nazionale. L’obbligo scatterà automaticamente alla prima gara successiva al 5 febbraio, anche se Njie non scenderà in campo.

Anche Alex Jimenez sta convincendo. Dopo le difficoltà al Bournemouth, lo spagnolo ha ritrovato fiducia a Firenze e ha già messo insieme due gol e tre assist, partecipando direttamente al 29,4% delle 17 reti viola. Il diritto di riscatto è fissato a 20 milioni di euro. Lo scrive la Nazione.