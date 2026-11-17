La Fiorentina ha presentato la terza maglia per la stagione 2026/27, realizzata da Joma. La divisa, di colore blu intenso, debutterà lunedì 23 novembre a Monza, alla ripresa del campionato. Il progetto, intitolato La proporzione divina, rende omaggio alla tradizione artistica di Firenze e in particolare al Rinascimento.

Il disegno della maglia si ispira alla spirale aurea, richiamo all’armonia delle forme e al legame tra arte e matematica. Sulla base blu scuro risaltano gli inserti bianchi e rossi sul colletto e sui bordi delle maniche, mentre il giglio fiorentino sottolinea il legame con la città.

Il tessuto è realizzato interamente in poliestere riciclato, ottenuto da bottiglie in PET. La tecnologia micro-mesh favorisce la traspirazione e la gestione dell’umidità durante il gioco. Lo scrive la Nazione.