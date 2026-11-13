La Fiorentina ha versato 1,9 milioni di euro al Tottenham per il prestito
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Radu Dragusin è fin qui il giocatore arrivato in prestito che ha deluso di più, ma anche quello con maggiori probabilità di restare alla Fiorentina a titolo definitivo.
La Fiorentina ha versato 1,9 milioni di euro al Tottenham per il prestito. L’obbligo di riscatto da 17,5 milioni scatterà al raggiungimento delle 20 presenze da almeno 45 minuti ciascuna. Il difensore rumeno è già a quota 13, a sette presenze dalla soglia.
Franco Mastantuono è arrivato dal Real Madrid in prestito secco per 100 mila euro e resta fuori dal calcolo dei riscatti. A giugno, però, i due club potrebbero tornare a discutere l’intesa. Lo scrive la Nazione.
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