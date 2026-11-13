Il prospetto di mercato indica 96,5 milioni di euro di costi potenziali, per un totale complessivo di 107,7 milioni

Giovanni Zecchi
Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

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Il giudizio su Pedro Gonçalves resta sospeso. Il portoghese, arrivato in prestito per 2,5 milioni di euro con riscatto fissato a 22,5 milioni, sta iniziando solo ora a mostrare le sue qualità. L’obbligo di riscatto è legato alla qualificazione in Champions League e al raggiungimento del 60% delle presenze.

João Mário, costato 1,8 milioni con diritto di riscatto a 9,5, è stato rilanciato da Paolo Vanoli dopo settimane di attesa. Resta da valutare anche Willy Gnonto, arrivato dal Leeds per un milione di euro con opzione di riscatto a 15 milioni.

Il prospetto di mercato indica 96,5 milioni di euro di costi potenziali, per un totale complessivo di 107,7 milioni. La cifra sale a 111,7 milioni includendo i bonus legati a Njie. Lo scrive la Nazione.

Pedro Goncalves

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