Circa mille tifosi viola sono già attesi a Monza per il posticipo di lunedì 23 novembre, quando la Fiorentina riprenderà il campionato dopo la sosta. Al Brianteo arriveranno sostenitori da Firenze e da altre città del Nord Italia. Il numero potrebbe crescere nei giorni che precedono la partita, in programma di lunedì sera dopo una giornata lavorativa.

La prevendita per il settore ospiti è partita lunedì e il biglietto costa 20 euro più i diritti di prevendita. L’unica limitazione riguarda i residenti nella provincia di Monza e Brianza, che per acquistare un posto nel settore viola devono avere la tessera del tifoso della Fiorentina. Quella di Monza sarà la sesta trasferta di campionato per la squadra di Paolo Vanoli.

Nelle prime cinque trasferte il settore ospiti è andato esaurito due volte, a Venezia con 1.000 tifosi e a Genova con 1.700. Il seguito più numeroso si è registrato a Reggio Emilia, con 2.256 presenze. A Roma, alla prima giornata, la trasferta era vietata, mentre a Milano il caro biglietti ha scoraggiato la partecipazione. In Brianza i viola cercheranno un risultato che permetta loro di alleggerire la classifica. Lo scrive la Nazione.