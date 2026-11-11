La Fiorentina ha iniziato a mostrare segnali di crescita nelle ultime settimane, soprattutto sul piano dell'atteggiamento e della reazione alle difficoltà. Come sottolinea La Nazione, il lavoro di Vanoli sta iniziando a produrre indicazioni incoraggianti, anche grazie all'impatto di alcuni singoli. Da Njie a Oulai, passando per Pellegrino e Mastantuono, ci sono percorsi individuali che possono contribuire alla crescita dell'intera squadra.

Il quotidiano evidenzia proprio l'importanza di non disperdere quanto costruito nell'ultimo periodo:

Lo screening del rendimento dei singoli dice che giocatori come Njie, Oulai, Pellegrino e ovviamente Mastantuono, hanno acceso un percorso personale decisivo e sul quale la natura della squadra può soltanto migliorare.