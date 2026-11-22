La Fiorentina Primavera vince 1-0 a Monza e anticipa la prima squadra, attesa domani alle 20.45 contro i biancorossi di Juric. Per i ragazzi di Aurelio Andreazzoli è il quarto successo nelle ultime cinque gare di campionato. Il bilancio sale a sei vittorie in sette partite contando anche i due successi in Youth League contro il Septemvri Sofia.

Senza Croci e Corduneanu, impegnati al Mondiale Under 17, i viola hanno trovato il gol decisivo al 4’ con Jallow, tornato titolare dopo l’infortunio di metà ottobre. Sugli sviluppi di un corner, l’attaccante gambiano ha approfittato di un’uscita sbagliata del portiere Strajnar e ha segnato di ginocchio il suo quarto gol stagionale.

La Fiorentina ha colpito due legni, prima con Forte e poi con lo stesso Jallow. Al 94’ Fei ha salvato il risultato con una parata d’istinto e poco dopo Andreazzoli è stato espulso mentre cercava di sedare un parapiglia a centrocampo. Con questa vittoria i viola salgono a 16 punti e agganciano provvisoriamente la zona playoff. Lo scrive la Nazione.