Con il rientro di Atta la Fiorentina si ridisegna in mezzo al campo
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Arthur Atta punta alla convocazione per Monza, lunedì 23 novembre, dopo quasi due mesi di stop per il problema ai muscoli addominali accusato a settembre. Il francese ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo, alternando il lavoro con i compagni a sedute personalizzate. Al Viola Park il recupero procede con cautela. La Fiorentina ha investito su di lui oltre 26 milioni di euro più bonus, riconoscendo all’Udinese anche il 30% sulla futura rivendita, e finora i problemi fisici hanno permesso al classe 2003 di mostrare solo in parte le sue qualità.
Il suo rientro offre a Paolo Vanoli due soluzioni. Nel 4-3-3 Atta giocherebbe da mezzala sinistra, il ruolo che predilige e in cui può sfruttare progressioni, dribbling e inserimenti. A completare il reparto ci sarebbero Ndour, attualmente infortunato, e uno tra Fagioli e Oulai. Nel 4-2-3-1 potrebbe invece agire da trequartista, come nella vittoria di Venezia, entrando in concorrenza con Pedro Gonçalves, che nelle ultime settimane si è ritagliato un ruolo sempre più importante.
Schierare insieme Atta e Gonçalves, oltre a Mastantuono, Njie e Pellegrino, appare complicato per una squadra che ha già incassato 25 gol in undici giornate. La possibilità più concreta è che il francese permetta a Vanoli di cambiare assetto anche a partita in corso, aggiungendo alla manovra gli strappi e la capacità di saltare l’uomo che spesso sono mancati. Il primo passo sarà ritrovare il ritmo partita. Lo scrive la Nazione.
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