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Il recupero di Arthur Atta non rappresenta soltanto una buona notizia sul piano delle condizioni fisiche, ma apre anche nuove possibilità per il centrocampo della Fiorentina. Dopo quasi due mesi lontano dal campo, il francese si avvicina al rientro e Paolo Vanoli dovrà trovare il modo migliore per reinserirlo nell'assetto tattico viola. Come evidenzia La Nazione, le alternative sono principalmente due.

La prima porta al 4-3-3, modulo nel quale Atta potrebbe tornare a occupare il ruolo di mezzala sinistra. Una posizione particolarmente adatta alle sue caratteristiche, tra strappi palla al piede, inserimenti e capacità di accompagnare la manovra offensiva. Il suo inserimento richiederebbe però di trovare il giusto equilibrio con Ndour e con uno tra Fagioli e Oulai.

L'altra possibilità è rappresentata dal 4-2-3-1, con Atta schierato alle spalle della punta. Una soluzione già sperimentata a Venezia, in occasione della prima vittoria stagionale, che permetterebbe al francese di agire in una posizione più avanzata. In questo caso si aprirebbe un ballottaggio con Gonçalves.

Due alternative che offrono a Vanoli ulteriori soluzioni per provare a dare maggiore qualità e imprevedibilità alla manovra viola.