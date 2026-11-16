Atta dovrebbe essere convocato contro il Monza
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La Fiorentina torna ad allenarsi questo pomeriggio al Viola Park dopo la domenica di riposo concessa da Paolo Vanoli. In vista del posticipo di lunedì 23 novembre a Monza, il tecnico ritroverà gradualmente i nazionali e valuterà le condizioni degli infortunati, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti prima della sosta.
Arthur Atta, fuori dalla gara contro il Napoli del 20 settembre, è atteso oggi al rientro completo in gruppo dopo il lavoro personalizzato degli ultimi giorni. Vanoli vuole utilizzarlo solo a pieno recupero e punta a convocarlo per Monza, dove partirebbe dalla panchina. Filtra ottimismo anche per Cher Ndour, rientrato in anticipo dal ritiro dell’Under 21 per un problema alla caviglia. Se i prossimi allenamenti confermeranno i progressi, il centrocampista potrebbe tornare subito titolare.
Servirà più tempo per Marin Pongračić e Fabiano Parisi. Il difensore croato punta a tornare disponibile entro fine novembre, mentre il terzino dovrebbe iniziare a breve ad allenarsi con la Primavera in vista del rientro in prima squadra a metà dicembre. Lo scrive la Nazione.
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