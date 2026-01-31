Mercato: per il vice Fagioli si guarda in casa. Ed ora gli esuberi da sistemare

Il Corriere dello Sport analizza oggi sulle sue pagine il mercato in entrata ed in uscita della Fiorentina. In particolare, per quanto riguarda la mediana, aumentano le possibilità che resti invariata. L’assenza di opportunità sul mercato sta convincendo la Fiorentina ad attingere alle proprie risorse. È possibile che alla fine l’allenatore debba contare su Jacopo Fazzini, Cher Ndour o Rolando Mandragora per il ruolo di vice Fagioli. In particolare, Fazzini sembra destinato a rimanere. L’ex Empoli non ha mai chiesto la cessione, ma da parte sua la dirigenza viola ha provato a capire se ci fossero i presupposti per trovargli una nuova squadra. Come il Bologna. Ma niente. Il classe 2003 va verso la permanenza a Firenze. Per quanto concerne invece le cessioni, M’Bala Nzola è virtualmente del Sassuolo. La Fiorentina lo ha girato ai neroverdi interrompendo il prestito al Pisa. Entro lunedì, poi, la società spera di trovare una sistemazione agli esuberi. Come Christian Kouame: su di lui Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona. Nessuno con un’offerta concreta. In uscita anche Abdelhamid Sabiri, per il quale c’è stato solo un timido approccio del Genoa. Infine Luca Ranieri e Niccolò Fortini sono destinati a rimanere nel capoluogo toscano almeno fino a giugno.