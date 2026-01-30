Pedullà: “Fortini, contatti Fiorentina-Roma. Proposto il rinnovo: la risposta”

Il nome di Niccolò Fortini torna a scaldare le ultime ore di mercato. Il terzino sinistro classe 2006, in scadenza con la Fiorentina tra poco meno di un anno e mezzo, è finito concretamente nel mirino della Roma.

Nel pomeriggio, secondo Alfredo Pedullà, si sono registrati i primi contatti diretti tra i due club , segnale che la situazione sta entrando in una fase più operativa. La Roma, al momento concentrata soprattutto sull’arrivo di un attaccante, potrebbe però presentare un’offerta nelle prossime ore o comunque a ridosso del gong finale di lunedì sera.

Dal canto suo, la Fiorentina ha già proposto un rinnovo a Fortini, senza però riuscire a trovare un’intesa. Non è escluso che la società viola possa provare ad alzare l’offerta per convincere il giocatore a restare, ma intanto i dialoghi con il club giallorosso proseguono e, per la prima volta, sono avvenuti direttamente tra le due dirigenze.