Non solo Moise Kean. Anche il futuro di Dodò e Gudmundsson è ancora tutto da scrivere. Come scrive La Nazione, Fabio Paratici aspetta offerte per entrambi i giocatori con il brasiliano che piace al Napoli (ma serve tempo). L'islandese, nel frattempo, sta provando a "riciclarsi" esterno nel 4-3-3 di Grosso. Da valutare anche la posizione di Pongracic, attenzionato in Bundesliga, mentre è attesa una nuova offerta del Torino per Fortini. Non bastano i 5 milioni proposti un paio di settimane fa, tra parte fissa e bonus la Fiorentina ne vuole almeno il doppio oltre a una corposa percentuale sulla futura rivendita.

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