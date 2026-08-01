Dopo aver lavorato molto in entrata, ma gli acquisti non sono finiti non fosse altro perché Fabio Grosso necessita di esterni per il suo 4-3-3, Fabio Paratici deve pensare anche all'altro mercato, cioè quelle delle uscite sulle quali si concentra il Corriere dello Sport. Ecco quanto si legge:

lbert Gudmundsson non è esattamente al centro del progetto di Fabio Grosso, così come non lo è Riccardo Sottil. Per quest’ultimo non sono arrivate offerte, né si registrano sondaggi da parte di nessuno. Per l’islandese c’era stato un approccio dell’Atalanta, la quale si è poi defilata al pari della Juventus. Più facile che il classe 1997 trovi terreno fertile in Premier League, da cui si erano fatti avanti Bournemouth e Aston Villa, oppure in Ligue 1, dove aveva riscosso l’apprezzamento del Marsiglia.