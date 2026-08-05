La Fiorentina ha deciso di ritirare la maglia numero 10 per l'intera stagione 2026/27, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario del club. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio del presidente Rocco Commisso, che ha definito la ricorrenza del 29 agosto non solo una festa, ma un momento di unione per tutta la città, i tifosi e la storia viola.

Nel suo comunicato, Commisso ha dedicato ampio spazio a Giancarlo Antognoni, indicandolo come il simbolo per eccellenza della Fiorentina. Il presidente lo ha descritto come "il giocatore più iconico" ad aver indossato la maglia numero 10, sottolineandone talento, eleganza, fedeltà e l'amore dimostrato verso il club. Per questo motivo, la società ha deciso di rendere omaggio alla sua figura ritirando temporaneamente la storica maglia numero 10 durante la stagione del centenario e invitandolo a partecipare alle celebrazioni in programma allo stadio Franchi.

Il gesto rappresenta anche un tentativo di ricucire il rapporto tra il club e Antognoni, interrottosi nel 2021 con il suo addio alla dirigenza dopo mesi di tensioni. L'ex capitano aveva in passato declinato gli inviti della società, ma questa iniziativa lascia aperta la possibilità di una riconciliazione. Ora l'attesa è tutta per la risposta della storica bandiera viola, chiamata a prendere parte a un evento che punta a celebrare il passato e a ritrovare l'unità dell'ambiente fiorentino. Lo riporta La Repubblica.

La risposta di Antognoni

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Secondo, Giancarlo Antognoni ha apprezzato le parole del presidente Commisso, ma non cambia idea: non sarà presente il 29 agosto alla festa per il centenario della Fiorentina.