La mancata presenza di Giancarlo Antognoni al Centenario della Fiorentina affonda le radici in una frattura mai realmente ricomposta. Come ricostruisce la Repubblica, il rapporto tra la storica bandiera viola e la società si è incrinato definitivamente nel 2021, quando l'ex dirigente lasciò il club dopo forti divergenze con la dirigenza dell'epoca.
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Antognoni-Fiorentina, una ferita mai chiusa dal 2021
L'ex capitano viola spiega il suo no al Centenario: alla base restano i dissidi con la dirigenza che portarono all'addio.
Le tensioni, maturate durante i primi anni della gestione Commisso, riguardavano il ruolo che Antognoni avrebbe dovuto ricoprire all'interno dell'organigramma societario e la visione del progetto tecnico. Da allora, il distacco non è mai stato sanato.
«Non mi hanno trattato bene e oggi ripagano quello che è successo», ha dichiarato Antognoni, parole riportate da la Repubblica che confermano quanto la vicenda sia ancora lontana da una soluzione definitiva.
La società viola continua a lavorare per tentare una riconciliazione, ma il tempo stringe e il rischio concreto è che la celebrazione del secolo di vita del club si svolga senza uno dei suoi simboli più amati.
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