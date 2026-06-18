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Antognoni-Fiorentina, una ferita mai chiusa dal 2021

Antognoni-Fiorentina, una ferita mai chiusa dal 2021 - immagine 1
L'ex capitano viola spiega il suo no al Centenario: alla base restano i dissidi con la dirigenza che portarono all'addio.
Redazione VN

La mancata presenza di Giancarlo Antognoni al Centenario della Fiorentina affonda le radici in una frattura mai realmente ricomposta. Come ricostruisce la Repubblica, il rapporto tra la storica bandiera viola e la società si è incrinato definitivamente nel 2021, quando l'ex dirigente lasciò il club dopo forti divergenze con la dirigenza dell'epoca.

Le tensioni, maturate durante i primi anni della gestione Commisso, riguardavano il ruolo che Antognoni avrebbe dovuto ricoprire all'interno dell'organigramma societario e la visione del progetto tecnico. Da allora, il distacco non è mai stato sanato.

«Non mi hanno trattato bene e oggi ripagano quello che è successo», ha dichiarato Antognoni, parole riportate da la Repubblica che confermano quanto la vicenda sia ancora lontana da una soluzione definitiva.

La società viola continua a lavorare per tentare una riconciliazione, ma il tempo stringe e il rischio concreto è che la celebrazione del secolo di vita del club si svolga senza uno dei suoi simboli più amati.

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