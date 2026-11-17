Per Monza l'obiettivo è recuperare sia Atta che Ndour
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La Gazzetta dello Sport si sofferma sul lavoro della Fiorentina di Paolo Vanoli. Dal rientro dei nazionali al lavoro al Viola Park:
Il primo a rientrare dagli impegni con le rappresentative è Fagioli che sarà già oggi al Viola Park. Paolo Vanoli concederà un giorno libero al gruppo giovedì, quando torneranno gran parte dei nazionali che effettueranno una seduta personalizzata appena rientrati, e poi da venerdì il tecnico farà allenare tutti. La speranza è anche quella di recuperare Atta che ieri ha lavorato parzialmente in gruppo e Ndour che ha fatto differenziato. leri la Fiorentina ha presentato la terza maglia: blu intenso, con dettagli bianchi e rossi. Il concept "la proporzione divina" è un omaggio alla bellezza e al patrimonio artistico di Firenze, con la spirale aurea come protagonista.
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