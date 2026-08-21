Niccolò Fortini è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. L’operazione, costruita nelle ultime settimane, non è mai stata realmente in discussione, nonostante l’interesse di altri club. Il laterale ha scelto con convinzione la destinazione granata, preferendo il progetto del Toro anche davanti alle proposte ricevute, compresa quella dell’Hull City. Decisivo è stato anche il rapporto diretto con il presidente Urbano Cairo, che ha illustrato personalmente al giocatore le ambizioni della società.

L’intesa tra Torino e Fiorentina prevede un prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Prima del trasferimento, Fortini ha inoltre rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina. Nel caso in cui il Torino decidesse di esercitare il riscatto al termine della stagione, il giovane esterno firmerebbe con i granata un contratto di quattro anni.

Fortini è già arrivato fisicamente a Torino, accompagnato dai genitori, e ha completato le visite mediche prima di fare il suo ingresso al Filadelfia. Il classe 2006 ha quindi iniziato la sua nuova avventura in maglia granata, scegliendo anche il numero con cui scenderà in campo: il 29. Ora manca soltanto l’ufficialità definitiva per sancire il passaggio del giovane esterno al Torino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.