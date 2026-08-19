Prima di cederlo in prestito la Fiorentina vuole rinnovare il contratto di Niccolò Fortini
VIDEO - La serenità di Dodò: autografi e sorrisi in attesa del futuro
La Fiorentina è stata chiara con le pretendenti di Niccolò Fortini: il giocatore lascerà Firenze solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027, quindi la Fiorentina sta trattando per rinnovarlo dato che non si può prestare un giocatore che scade l'estate successiva.
Secondo quanto raccolto da Violanews, il club viola è intenzionato a prolungare il contratto del terzino fino al 2028, in maniera tale da rendere possibile in teoria, ma soprattutto in pratica, accettare le offerte di Hull City o Torino.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
VN - Centrocampo: serve cedere, poi l’assalto a Thorstvedt. E Torreira…
Calciomercato
Romano: "Sorpasso della Fiorentina sul Sunderland per Poku"
Calciomercato
VN - Fiorentina-Sassuolo, contatti per Pinamonti: come lo vede Grosso in viola
Esclusive
Paratici tratta una vecchia conoscenza di Gudmundsson: chi è il velocista Poku
Radio e tv
Radio Bruno: "Per la Fiorentina nessuno è incedibile. Ma c'è un'eccezione"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti