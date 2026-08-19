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La Fiorentina è stata chiara con le pretendenti di Niccolò Fortini: il giocatore lascerà Firenze solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027, quindi la Fiorentina sta trattando per rinnovarlo dato che non si può prestare un giocatore che scade l'estate successiva.

Secondo quanto raccolto da Violanews, il club viola è intenzionato a prolungare il contratto del terzino fino al 2028, in maniera tale da rendere possibile in teoria, ma soprattutto in pratica, accettare le offerte di Hull City o Torino.