VIDEO - Valdepenas: "Ho tenuto la maglia del debutto viola, sono affezionato"

È chiaro come ormai il futuro di Niccolò Fortini sia lontano da Firenze. Il classe 2006 è stato fortemente accostato al Torino, ma negli ultimi giorni era spuntato fuori anche l'interesse dell'Hull City. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, sono ore decisive per delineare quello che sarà destino del giocatore.

Entrambi i club interessati soddisfano la richiesta della Fiorentina del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, per quanto riguarda il Torino, la situazione di Fortini è strettamente legata a quella tra Alessio Cacciamani. La Roma è sulle tracce dell'attaccante granata che deve però superare l'altro obiettivo giallorosso: Luis Henrique.

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