Tra le diverse cose che ancora non stanno andando, alla Fiorentina, in questo momento, servirà ritrovare il fortino Franchi, dopo la partenza casalinga horror con Frosinone e Torino. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, lo stadio non è stato un alleato decisivo per la rocambolesca salvezza dello scorso anno, ma potrebbe diventarlo in questa stagione di transizione, nella quale ai viola è richiesto di salvarsi senza troppe sofferenze, e intanto gettare le basi del progetto triennale iniziato proprio in questa stagione. Un po' come ha fatto il Como, che nel novembre 2023 abbracciò Fabregas in serie B e adesso gioca la Champions League. Non sarà facile, in una città che visceralmente vuole vincere sempre, ma battere i lariani domenica sarebbe molto più di un segnale. E visto che il pubblico il suo appoggio lo darà sempre (anche in questo caso siamo vicini al sold out), i giocatori adesso dovranno iniziare a capirne l'importanza, sfruttando quel fuoco.

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