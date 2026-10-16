Il piano della Fiorentina è a lungo termine. E adesso il Franchi deve tornare ad essere un'arma per dare quel qualcosa in più

Redazione VN
Morocco v Spain: Men's Football Semifinal - Olympic Games Paris 2024: Day 10

VIDEO - Segna in fuorigioco, ma il gol è buono. La nuova "Legge Wenger"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Tra le diverse cose che ancora non stanno andando, alla Fiorentina, in questo momento, servirà ritrovare il fortino Franchi, dopo la partenza casalinga horror con Frosinone e Torino. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, lo stadio non è stato un alleato decisivo per la rocambolesca salvezza dello scorso anno, ma potrebbe diventarlo in questa stagione di transizione, nella quale ai viola è richiesto di salvarsi senza troppe sofferenze, e intanto gettare le basi del progetto triennale iniziato proprio in questa stagione. Un po' come ha fatto il Como, che nel novembre 2023 abbracciò Fabregas in serie B e adesso gioca la Champions League. Non sarà facile, in una città che visceralmente vuole vincere sempre, ma battere i lariani domenica sarebbe molto più di un segnale. E visto che il pubblico il suo appoggio lo darà sempre (anche in questo caso siamo vicini al sold out), i giocatori adesso dovranno iniziare a capirne l'importanza, sfruttando quel fuoco.

FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS NAPOLI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti