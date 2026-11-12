La Gazzetta dello Sport fa il punto dall'infermeria. Cher Ndour verrà valutato oggi alla ripresa degli allenamenti (doppia seduta al Viola Park) dopo aver lasciato il ritiro dell'Under 21 per un piccolo problema alla caviglia.

Il guaio fisico è da ricondurre alla gara con la Juve, quando il centrocampista ha subito una botta in una parte già dolorante, ma non dovrebbe essere a rischio per Monza, sfida di lunedì 23 novembre.

Saranno giorni decisivi anche per il recupero di Arthur Atta che è out dalla sfida del 20 settembre contro il Napoli, ma che alla ripresa del campionato potrebbe tornare a disposizione, essere convocato e andare in panchina.