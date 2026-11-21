Mateo Pellegrino si è preso il centro dell’attacco della Fiorentina. Figlio di Mauricio, ex calciatore e poi vice di Rafa Benítez anche all’Inter, l’argentino è arrivato dal Parma per 22,5 milioni di euro per raccogliere l’eredità di Moise Kean. Ha già segnato quattro gol in campionato, l’ultimo contro la Juventus, festeggiato con la mitraglia del suo idolo Gabriel Omar Batistuta. Le sue reti possono aiutare i viola ad allontanarsi dalla zona retrocessione e avvicinarlo alla doppia cifra, un traguardo che darebbe peso alla sua candidatura per l’Argentina del dopo Messi.

In Nazionale si è già candidato l’amico e compagno di squadra Franco Mastantuono, con cui Pellegrino ha anche una scommessa in ballo. Se il trequartista arriverà ad almeno cinque assist, il centravanti gli offrirà una grigliata. Vanoli conta sulla loro intesa per dare più palloni a Pellegrino in area e liberare spazi per gli inserimenti di Mastantuono.

Pellegrino punta anche a diventare un leader della Fiorentina. «Posso diventarlo. Ho la giusta personalità e nella mia carriera mi hanno sempre detto che essere leader mi viene naturale», ha raccontato durante la sosta. Lunedì sera al Brianteo avrà l’occasione di dimostrarlo nella sfida salvezza contro il Monza, nel confronto con Varela, fin qui più in evidenza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.