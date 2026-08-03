A pochi mesi dal suo arrivo alla Fiorentina, Marco Brescianini sembra già in uscita. Gli arrivi in mediana e le prime prove tattiche di Grosso dimostrano che il club viola non vuole puntare sull'ex Atalanta, finito da tempo al centro dei discorsi con il Sassuolo per l'affare Thorstvedt, che in questo momento è però in stand by per evidenti motivi. Su Brescianini è noto anche l'interesse della Lazio e oggi La Gazzetta dello Sport scrive:

Il club viola è dispo­sto a cederlo in pre­stito senza obbligo di riscatto e la for­mula piace alla Lazio per­ché le con­sen­ti­rebbe di sal­va­guar­dare i vin­coli che deve rispet­tare nelle ope­ra­zioni di com­pra­ven­dita di gio­ca­tori. Dal punto di vista tec­nico, poi, Bre­scia­nini è un jolly che sarebbe uti­lis­simo a com­ple­tare il cen­tro­campo della squa­dra bian­co­ce­le­ste. L’ex gio­ca­tore dell’Ata­lanta può infatti agire sia da mez­zala sia da tre­quar­ti­sta.

Il rapporto con Gattuso

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Nell'articolo si ricordano inoltre i trascorsi con Gattuso ai tempi del Milan Primavera e di un gradimento del tecnico che sarebbe corrisposto dal giocatore.il trasferimento in biancoceleste, qualora i due club raggiungessero l'accordo sulla formula.