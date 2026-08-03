Secondo il quotidiano la Fiorentina accetterebbe anche una cessione in prestito senza obbligo di riscatto
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A pochi mesi dal suo arrivo alla Fiorentina, Marco Brescianini sembra già in uscita. Gli arrivi in mediana e le prime prove tattiche di Grosso dimostrano che il club viola non vuole puntare sull'ex Atalanta, finito da tempo al centro dei discorsi con il Sassuolo per l'affare Thorstvedt, che in questo momento è però in stand by per evidenti motivi. Su Brescianini è noto anche l'interesse della Lazio e oggi La Gazzetta dello Sport scrive:
Il club viola è disposto a cederlo in prestito senza obbligo di riscatto e la formula piace alla Lazio perché le consentirebbe di salvaguardare i vincoli che deve rispettare nelle operazioni di compravendita di giocatori. Dal punto di vista tecnico, poi, Brescianini è un jolly che sarebbe utilissimo a completare il centrocampo della squadra biancoceleste. L’ex giocatore dell’Atalanta può infatti agire sia da mezzala sia da trequartista.
Il rapporto con GattusoNell'articolo si ricordano inoltre i trascorsi con Gattuso ai tempi del Milan Primavera e di un gradimento del tecnico che sarebbe corrisposto dal giocatore. Brescianini accetterebbe infatti di buon grado il trasferimento in biancoceleste, qualora i due club raggiungessero l'accordo sulla formula.
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