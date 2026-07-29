Ci sono nomi che non tramontano, anche in assenza di accelerate immediate. È il caso di Luca Koleosho che si sta allenando con il Burnley, che ne detiene il cartellino, e ha preso parte all'amichevole di sabato scorso contro l'Ajax scendendo in campo nel secondo tempo. Stessa cosa potrebbe fare stasera contro l'Espanyol, ma questo non vuol dire che rimanga nei piani del club inglese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina lo tiene sul taccuino perché è un profilo che piace fin dall'inizio, ma in concorrenza c'è ancora pure il Paris FC, che non ha abbandonato l'idea di riaverlo a Parigi dopo il prestito della seconda parte della passata stagione. Anche i francesi non lo hanno mollato.

Tre nomi validi

La priorità