In casa Fiorentina non è ancora tramontato il nome di Luca Koleosho del Burnley: anche se la concorrenza resta
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Ci sono nomi che non tramontano, anche in assenza di accelerate immediate. È il caso di Luca Koleosho che si sta allenando con il Burnley, che ne detiene il cartellino, e ha preso parte all'amichevole di sabato scorso contro l'Ajax scendendo in campo nel secondo tempo. Stessa cosa potrebbe fare stasera contro l'Espanyol, ma questo non vuol dire che rimanga nei piani del club inglese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina lo tiene sul taccuino perché è un profilo che piace fin dall'inizio, ma in concorrenza c'è ancora pure il Paris FC, che non ha abbandonato l'idea di riaverlo a Parigi dopo il prestito della seconda parte della passata stagione. Anche i francesi non lo hanno mollato.
Tre nomi validiÈ una situazione da monitorare nel tempo, perché Koleosho rispecchia ciò che sta cercando la Fiorentina come caratteristiche e perfino come anagrafica. È infatti un giovane classe 2004, in linea con le scelte in entrata che hanno fatto i viola fino ad ora in questa sessione. In attesa del grande colpo a sorpresa sugli esterni, rimangono validi i nomi di Cancellieri della Lazio e quello di Solomon, a cui piacerebbe tornare a Firenze dopo l'esperienza fatta dallo scorso gennaio a maggio.
La prioritàDunque, per gli esterni offensivi in casa Fiorentina c'è la necessità di muoversi come priorità, perché adesso non ci sono uomini di ruolo in quel reparto e l'allenatore sta adattando Jimenez alto a destra e Gudmundsson dall'altra parte, come è accaduto nell'ultima amichevole contro il QPR.
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