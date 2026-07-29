VIDEO VN - Fiorentina e l'allenamento "alla Sousa": la spiegazione di Grosso

In casa Fiorentina resta viva l'idea Thorstvedt per il centrocampo, perché è un fedelissimo di Fabio Grosso. Per l'attacco, invece, come scrive La Gazzetta dello Sport, in caso di partenza di Moise Kean, rimangono validi i nomi di Mateo Pellegrino del Parma e di Andrea Pinamonti del Sassuolo.

Variabile Kean

Chiaro che in attacco nel ruolo di centravanti, il direttore sportivo Fabio Paratici comincerebbe a muoversi soltanto nel caso in cui si presentasse un club con un'offerta sui 40 milioni per Moise Kean, mentre per gli esterni offensivi c'è la necessità di muoversi come priorità, perché adesso non ci sono uomini di ruolo in quel reparto.