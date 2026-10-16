La Fiorentina di Paolo Vanoli domenica contro il Como proverà a cancellare la brutta prestazione - almeno per metà - di Genova e per farlo servirà blindare la porta, ora che i gol subiti hanno raggiunto la media di 2,33 a partita, ma allo stesso tempo ritrovare la vena realizzativa degli attaccanti, perduta chissà dove nella laguna di Venezia dopo il roboante successo al Penzo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nelle quattro gare con Vanoli in panchina (tre di serie A, più il Pisa in Coppa Italia), Beto e Pellegrino si sono spartiti la titolarità (2 a testa), anche se l'unico a segnare finora è stato l'argentino (3 gol a zero).

L'idea tattica

LA NOSTRA ANALISI)

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È proprio dall'ex Parma che i gigliati dovrebbero ripartire domenica, con un modulo pensato e provato per, compresi quei cross che la testa dell'attaccante argentino - il colpo migliore - sta ancora aspettando. Dunque, non più 4-2-3-1 come il Como di Fabregas che arriva al Franchi domenica, ma un più equilibrato 4-3-3, con gli esterni alti,, chiamati a partecipare anche alla fase difensiva. Si tratterebbe diquando la manovra fluida dei lariani lo richiederà. L'alternativa è stata provata in allenamento, in questo modo non ci sarebbe più il ruolo di trequartista, che finora è stato dell', tranne l'esperimento Oulai a Genova, rivelatosi fallimentare. Ci sarebbe anche il portoghese Gonçalves, ma il suo minutaggio ancora limitato lo rende un oggetto misterioso più che una reale alternativa. Alle spalle del tridente d'attacco sono due le possibilità:, oppure lo stessodavanti alla difesa, con i due azzurri a sostegno. In ogni caso la capacità di filtro dovrebbe aumentare, lasciando. A Genova questo supporto per larghi tratti del match non si è visto, al netto degli errori individuali che hanno caratterizzato i due gol subiti. A chi toccherà stavolta prendere in consegna Nico Paz? De Gea e Dragusin sono due (dei pochi) inamovibili di Vanoli, che dovrebbe confermare anche lo spagnolo Jimenez a destra. Per le due caselle rimaste scoperte se la giocano in quattro: Pongracic, Ranieri e Viery per il ruolo di centrale e lo stesso brasiliano o Valdepenas sulla sinistra.