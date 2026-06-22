Non solo entrate, Fabio Paratici deve pensare anche alle uscite. A centrocampo, intanto, c’è da registrare un sondaggio del Sassuolo per Simon Sohm, una situazione che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.
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La Nazione
Fiorentina-Sassuolo, Nazione: “Intreccio di mercato per un centrocampista viola”
A centrocampo c’è da registrare un sondaggio del Sassuolo per Simon Sohm, una situazione che potrebbe svilupparsi a breve
Simon Sohm—
L’operazione, però, non si presenta particolarmente semplice. Il centrocampista svizzero è infatti arrivato alla Fiorentina dal Parma per una cifra vicina ai 17 milioni di euro e il club viola difficilmente prenderà in considerazione offerte al ribasso.
Sassuolo—
Per questo motivo, eventuali sviluppi dipenderanno dalle intenzioni del Sassuolo e dalla proposta economica che verrà eventualmente presentata alla società gigliata. Lo scrive la Nazione.
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