La Fiorentina ha inviato il faldone alla FIGC. E' lotta per due posti
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Il Comune di Firenze ha inviato alla FIGC la candidatura dello stadio "Artemio Franchi" ad ospitare alcune partite di Euro 2032. La Nazione sottolinea anche la probabile realizzazione di una sorta di "Villaggio Europa". Ecco cosa si legge sul quotidiano:
Per valutare la proposta servirà ancora tempo: il Comune si è affidato ai consulenti del Politecnico di Milano che dovranno analizzare la congruità o meno del piano economico-finanziario. La scelta non intralcia, comunque, la candidatura che è stata inviata con una garanzia dal Comune: se i fondi viola non arrivassero, le risorse saranno comunque rese disponibili da Palazzo Vecchio. Nella proposta di candidatura il dossier si sofferma anche sul progetto degli allestimenti temporanei. Sarà messa a disposizione della Uefa una serie di strutture funzionali alla manifestazione: i campi da calcio dell'impianto "Cerreti" e del centro sportivo "Davide Astori", oltre a spazi degli impianti "Padovani" e "Grazzini (Floriagafir) e dello stadio d'atletica "Luigi Ridolfi". In queste strutture, se tutto andrà come previsto, nascerà una sorta di "Villaggio Europa". La documentazione comprende anche il piano della mobilità pubblica, con il sistema delle tranvie e del trasporto pubblico locale, e il quadro relativo alla capacità ricettiva della città. Anche perché il piatto dell'indotto, seppur per una o due gare che si disputerebbero in città, resta ricco.
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