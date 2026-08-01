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Cor. Fio su Euro 2032: "Ecco qual è il vantaggio del Franchi"

Cor. Fio su Euro 2032: "Ecco qual è il vantaggio del Franchi"

Il Comune di Firenze ha presentato la candidatura del Franchi ad ospitare alcune partite di Euro 2032

Redazione VN
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VIDEO - Curva Fiesole, si intravede la copertura: l'avanzamento dei lavori

Il Corriere Fiorentino si concentra sullo stadio Artemio Franchi. L'ultimo aggiornamento riguarda la candidatura di Firenze ad ospitare alcune partite di Euro 2032. Ecco cosa si legge sul quotidiano

L’uffi­ciale iscri­zione alla corsa per Euro 2032 sarà, in sostanza, una gara per due posti, dato che Roma, Milano e Torino — fin dalla deci­sione dell’otto­bre del 2023 di divi­dere la com­pe­ti­zione tra Ita­lia e Tur­chia (ognuna con 5 città ospi­tanti) — sono state con­si­de­rate sicure asse­gna­ta­rie. Bari, Bolo­gna, Cagliari, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno e Verona furono inse­rite nel piano degli inter­venti del governo dedi­cato a Euro 2032. Molte città (com­prese quelle «sicure» a parte Torino) sono indie­tro, men­tre Firenze ha il van­tag­gio di avere l’unico impianto coi lavori in corso, oltre a essere la prima in clas­si­fica per pre­senze turi­sti­che nella corsa per i due posti. Man­cano le risorse finan­zia­rie per com­ple­tare tutta la ristrut­tu­ra­zione che, però, con i recenti prov­ve­di­menti di Palazzo Vec­chio, potranno essere repe­rite o attra­verso un par­te­na­riato pub­blico-pri­vato con la Fio­ren­tina (che ha for­ma­liz­zato una pro­po­sta per ese­guire i lavori del secondo lotto par­te­ci­pando con 55 milioni di euro, ma il pro­ce­di­mento per il via libera e un accordo è in corso), oppure, come spiega la deli­bera sullo sta­dio dello scorso 15 giu­gno, al "repe­ri­mento di ulte­riori risorse pub­bli­che per la coper­tura del fab­bi­so­gno finan­zia­rio resi­duo dell’inter­vento com­pren­sivo delle opere com­ple­men­tari".

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