Il mercato estivo ha cambiato profondamente la rosa viola. La Fiorentina ha dimostrato di avere qualità nell’uno contro uno, ma il prossimo passo è trasformare questa capacità in occasioni concrete e, soprattutto, in gol. I numeri confermano le potenzialità della squadra viola: con 11,4 dribbling riusciti a partita, infatti, è la migliore formazione della Serie A in questa statistica.

Un dato che evidenzia le caratteristiche degli uomini offensivi, tra cui spiccano Mastantuono e Njie. La loro abilità nel saltare l’avversario aggiunge imprevedibilità alla manovra, permette di creare superiorità numerica e di mettere in difficoltà le difese avversarie. La Fiorentina riesce dunque a guadagnare metri e ad aprire spazi grazie alle iniziative individuali. Adesso, però, questa qualità deve diventare un'arma ancora più incisiva: non basta superare l'uomo, bisogna riuscire a concretizzare il vantaggio creato. Lo riporta La Nazione