Dribbling e talento non mancano a questa Fiorentina, ma Vanoli ora chiede più concretezza negli ultimi metri
Il mercato estivo ha cambiato profondamente la rosa viola. La Fiorentina ha dimostrato di avere qualità nell’uno contro uno, ma il prossimo passo è trasformare questa capacità in occasioni concrete e, soprattutto, in gol. I numeri confermano le potenzialità della squadra viola: con 11,4 dribbling riusciti a partita, infatti, è la migliore formazione della Serie A in questa statistica.
Un dato che evidenzia le caratteristiche degli uomini offensivi, tra cui spiccano Mastantuono e Njie. La loro abilità nel saltare l’avversario aggiunge imprevedibilità alla manovra, permette di creare superiorità numerica e di mettere in difficoltà le difese avversarie. La Fiorentina riesce dunque a guadagnare metri e ad aprire spazi grazie alle iniziative individuali. Adesso, però, questa qualità deve diventare un'arma ancora più incisiva: non basta superare l'uomo, bisogna riuscire a concretizzare il vantaggio creato. Lo riporta La Nazione
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