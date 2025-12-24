Da Comuzzo a Gudmundsson, Nazione avvisa: “Il valore dei giocatori si è abbassato”

La Fiorentina vive un momento complicato: ultimo posto in classifica, paura della Serie B e un campionato definito “horror” che incide direttamente sulle valutazioni dei giocatori. In questo contesto prende forma la rivoluzione firmata da Fabio Paratici, ma con un presupposto chiaro: le quotazioni dei calciatori viola sono drasticamente scese. I tempi delle valutazioni elevate, alimentate in estate dall’arrivo di Pioli e dal sogno Champions, sono ormai lontani.