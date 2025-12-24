La Fiorentina vive un momento complicato: ultimo posto in classifica, paura della Serie B e un campionato definito “horror” che incide direttamente sulle valutazioni dei giocatori. In questo contesto prende forma la rivoluzione firmata da Fabio Paratici, ma con un presupposto chiaro: le quotazioni dei calciatori viola sono drasticamente scese. I tempi delle valutazioni elevate, alimentate in estate dall’arrivo di Pioli e dal sogno Champions, sono ormai lontani.
Da Comuzzo a Gudmundsson, Nazione avvisa: “Il valore dei giocatori si è abbassato”
Il ridimensionamento dei valori è evidente. Comuzzo, che pochi mesi fa poteva valere 30 milioni, oggi può garantire circa 12 milioni cash. Gudmundsson, nonostante gli ultimi exploit, è valutabile intorno ai 15 milioni, probabilmente dilazionati, mentre per Dodò le offerte realistiche si aggirano sui 12 milioni, a fronte dei 15 sperati dalla Fiorentina. In tutti i casi, serviranno trattative attente e convincenti per massimizzare le cessioni.
Valori più contenuti anche per Richardson e Kouadio, che potrebbero fruttare circa 5 milioni a testa, cifra legata più alla giovane età che al rendimento, visto lo scarso impiego soprattutto con Pioli. Fa eccezione Dzeko:dato come possibile partente, avrebbe una rivalutazione del cartellino (circa 3 milioni) semplicemente perché arrivato a parametro zero, rendendo un’eventuale cessione comunque vantaggiosa per il club. Lo scrive la Nazione.
