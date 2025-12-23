Morabito: “Avrei scelto altro, non Paratici. Pioli-bis? Mi cadono le braccia”

Il commento di Vincenzo Morabito sulla scelta di Fabio Paratici come nuovo head of football della Fiorentina

Redazione VN 23 dicembre - 21:16

L’agente Vincenzo Morabito è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva analizzando il momento della Fiorentina e soffermandosi su dirigenza e panchina, con un punto di vista in controtendenza.

Su ParaticiMorabito ha espresso perplessità sull’eventuale approdo di Fabio Paratici in viola: «Forse sarebbe servita una figura meno tecnica e più amministrativa. Alla Juventus Paratici ha mostrato i suoi limiti proprio quando si è separato da Marotta, faticando nella gestione complessiva del club». Secondo Morabito, Pradè - pur con qualche errore - ha rappresentato un dirigente di alto livello, soprattutto sotto il profilo relazionale: «C’è già Goretti, che è molto bravo sul piano tecnico. Io avrei puntato su una figura più gestionale».

Sulla scelta dell’allenatoreMorabito è netto anche sul tema panchina: «Quando ho sentito parlare del ritorno di Pioli mi sono cadute le braccia. Il vero problema della Fiorentina è fisico, frutto di una preparazione completamente sbagliata». Per questo promuove Paolo Vanoli: «È l’uomo giusto per dare una svolta. Avrei puntato su di lui o, in alternativa, su Palladino: un ritorno che sarebbe stato azzeccato».