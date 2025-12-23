Frey secco: “Fiorentina, voto 3,5. Piccoli peggior acquisto della Serie A”

Il voto alla stagione viola Frey non usa mezzi termini: «Do 3,5 alla Fiorentina. Il male è troppo profondo: in 15 partite non è arrivata una singola vittoria. Per una realtà come quella viola non è una situazione grave, è molto peggio».

Il mercato e il caso PiccoliTra le note negative, l’ex portiere indica anche il mercato: «Per me Piccoli è stato il peggior acquisto dell’anno. Non significa che sia scarso, ma ha reso pochissimo. Anche chi lo ha preso ha sbagliato: per quanto è costato, circa 30 milioni, l’apporto è stato minimo. Per la Fiorentina è una cifra enorme».