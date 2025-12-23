Intervenuto al podcast Aura Sport, l’ex portiere della Fiorentina Sébastien Frey ha espresso un giudizio molto duro sull’annata 2025 della squadra viola, definendola tra le peggiori della Serie A.
Frey secco: “Fiorentina, voto 3,5. Piccoli peggior acquisto della Serie A”
Le parole dell'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey
Il voto alla stagione violaFrey non usa mezzi termini: «Do 3,5 alla Fiorentina. Il male è troppo profondo: in 15 partite non è arrivata una singola vittoria. Per una realtà come quella viola non è una situazione grave, è molto peggio».
Il mercato e il caso PiccoliTra le note negative, l’ex portiere indica anche il mercato: «Per me Piccoli è stato il peggior acquisto dell’anno. Non significa che sia scarso, ma ha reso pochissimo. Anche chi lo ha preso ha sbagliato: per quanto è costato, circa 30 milioni, l’apporto è stato minimo. Per la Fiorentina è una cifra enorme».
