Gnocchi: “Il Parma retrocederà. Sabato vincerà sicuramente la Fiorentina”

Gene Gnocchi, comico e grande tifoso del Parma ha parlato della sfida di sabato tra gli emiliani e la Fiorentina. Ecco le sue parole al "Pentasport" di Radio Bruno:
L'ultimo posto della Fiorentina mi ha stupito molto, perché visto il potenziale della squadra mi aspettavo altro. Però i campionati hanno tutte componenti diversi. Gudmundsson è un calciatore che se ha voglia può cambiare la partita, ma fino ad adesso non ha mai voluto. Lo stesso Dzeko è stato una acquisto un po' affrettato visto l'età. Parma? Sono molto deluso dalla mia squadra. Sono convinto che retrocederà. Non mi piace la scelta dei giocatori e quella dell'allenatore. Non c'è gioco e quindi sabato vincerà sicuramente la Fiorentina. L'allenatore sta sbagliando tutte le scelte possibili. Siamo molto precari. La squadra viola ha tutti gli elementi per tirarsi fuori da queste sabbie mobili, mentre il Parma non ha niente di tutto ciò.
