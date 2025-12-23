Il tecnico Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "Il Pentasport". Ecco le sue parole:
Cagni: "La Fiorentina è messa peggio del Parma. De Gea ha più personalità di Ranieri"
Cagni: “La Fiorentina è messa peggio del Parma. De Gea ha più personalità di Ranieri”
L'opinione del tecnico Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla situazione in casa Fiorentina
La Fiorentina deve essere tonica e tenere ritmi alti. Ho visto una squadra ben messa sul piano fisico. Queste sono le vittorie che regalano fiducia e per Vanoli sarà più facile lavorare. Parma? La situazione viola è peggio di quella crociata. Però la Fiorentina non dovrebbe militare in quella posizione di classifica. Dal punto di vista tecnico i viola possono uscire dai bassifondi della Serie A, ma dovranno ripianare le lacune fisiche e mentali. Vanoli? Doveva fare delle scelte diverse da quelle viste finora. Nello spogliatoio De Gea, evidentemente, ha più personalità di Ranieri. Non credo se la sia presa per questo cambio di capitano. Non ci sarà una grossa rivoluzione a gennaio. E' un mercato difficile
